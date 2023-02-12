القائد النخالة يهنئ سماحة المرشد الخامنئي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران



أرسل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، القائد زياد النخالة رسالة لسماحة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية القائد على الخامنئي ، هنأه فيها بمناسبة الذكرى الـ 44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران .

وأكد القائد النخالة في رسالته أن "الثورة الإسلامية غيّرت وجه المنطقة وتركت آثاراً كبيرة على امتداد العالم وأثرت في سياساته".

وشدد القائد النخالة على أنه بانتصار الثورة الاسلامية في إيران أصبح للحق عنواناً ، وللأحرار ملاذاً ، وأن الثورة شكلت راية عالية لكل الذين ينشدون الحرية.

وقال القائد النخالة في رسالته: إن الثورة الإسلامية مثلت سنداً حقيقياً للشعب الفلسطيني المجاهد والمظلوم، مضيفاً أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته أصبح اليوم أقوى من أي وقت مضى رغم كل التحديات ورغم كل الدعم الذي يتلقاه العدو الصهيوني من أمريكا والغرب".

وتابع الأمين العام "إننا اليوم أقرب للنصر بإذن الله ، فبرغم الحصار والغطرسة ، إلا أن مجاهدينا على امتداد أرضنا فلسطين يسجلون بطولات في مواجهتهم مع قوات الاحتلال الصهيوني، مشيراً إلى أن قادة العدو باتوا يتحدثون بقلق عن إمكانية زوال كيانهم.