إغلاق منزل عائلة الشهيد قراقع في حي الطور بالقدس

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد 12/2/2023، منزل عائلة الشهيد حسين قراقع (30 عاماً)، في حي الطور بالقدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية دهس في مستوطنة "راموت" يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت الليلة منزل العائلة فيما اعتقلت القناصة أسطح المباني المجاورة، تمهيداً لهدمه، فيما أخطرت ستة منازل بهدمها خلال الأيام المقبلة.

ونفذ قراقع الجمعة عملية دهس بطولية، في حي راموت في القدس، التي قتل فيها 3 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون".

ويمارس الوزير المتطرف الصهيوني ابتمار بن غفير عدواناً وتحريضاً على ذوي منفذي العمليات البطولية، حيث قرر هدم منازل منفذي العمليات .

فيما اعتقلت قوات الاحتلال ذوي الشهيد، حيث مددت محكمة الاحتلال اعتقال شقيقي الشهيد حسين قراقع، في العشرينيات من عمريهما، وهما من سكان بلدة الطور لمدة 6 أيام على ذمة التحقيق.

وأطلقت شرطة الاحتلال، في وقت سابق، سراح زوجته بعد اعتقالها من منزلها الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عدداً من أفراد عائلة الشهيد بينهم زوجته وشقيقيه بعد مداهمة منازلهم.