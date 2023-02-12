ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في زلزال سوريا وتركيا إلى 91 شخصاً

قال السفير د.أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين إن عدد الضحايا من الفلسطينيين جراء الزلزال حتى هذه اللحظة ارتفع ليصل إلى 91 شهيداً.

واكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا د. فائد مصطفى وفاة المرحوم حميد سليم وعائلته التي تضم زوجته سهام دبور وابنته نسرين وحفيدتهم وحفيدهم ، وعدد العائله ٥ أفراد، وإن وفاتهم كانت في مدينة أنطاكيا من جراء الزلزال المدمر .

وأكد السفير الديك أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشان سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ويشار إلى أن زلزالاً مدمراً ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي ، حيث أدى لمقتل أكثر من 24 شخصاً حتى اللحطة ودمار كبير .