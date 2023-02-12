بعد تحريض كبير..هل ستقصف "إسرائيل"غزة بحجة الرد على الصاروخ ؟

توالت ردود الأفعال "الإسرائيلية" بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة ، وعدم رد الاحتلال على الصاروخ ، حيث وصف البعض حكومة الاحتلال بحكومة الفشل الأمني في حين علق آخرون على ان المعادلة انكسرت مع قطاع غزة .

صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤولين في جيش الاحتلال قالوا إن "سياسة الرد تجاه غزة لم تتغير، لكن الظروف لم تسمح بشن هجمات، سنرد في الوقت المناسب".

في حين أطلق الصحفي "الاسرائيلي"هاليل روزين على حكومة نتنياهو لقب حكومة الفشل الامني ، وقال "بعد ساعات على إطلاق الصاروخ من غزة باتجاه الغلاف - لم يتم تنفيذ أي هجوم ضد قطاع غزة".

واعتبر الصحفي يارون أفراهام- في القناة 12 أن المعادلة انكسرت في قطاع غزة ، حيث إنه لأول مرة منذ تشكيل الحكومة الحالية، تقرر عدم مهاجمة أهداف في غزة الليلة ردا على إطلاق الصواريخ على الغلاف.

ويشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي " زعم الليلة الماضية إطلاق صاروخ من قطاع غزة صوب البلدات الصهيونية.