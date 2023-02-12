طقس فلسطين.. منخفض جوي وسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 12-2-2023، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويبقى الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.