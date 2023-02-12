عالم هولندي يتحدث عن زلزال سيضرب 3 دول عربية..فما هي؟

توقع الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس، مساء أمس الجمعة، أن يضرب زلزال جديد عدداً من الدول العربية.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره عبر قناته في "اليوتيوب"، تنبأ فيه بإمكانية حدوث زلزال جديد في منطقة العالم العربي

وقال فرانك هوغربيتس الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا وسوريا المدمر قبل 3 أيام من وقوعه فجر الاثنين الماضي:" إن ذروة القمر "البدر" في 9 - 10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات بين 10 و12 فبراير، وأن عددا من الهزات الارتدادية تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال الاثنين الماضي بسوريا وتركيا.

وأضاف :" أن نشاطا زلزاليا سيظهر في الخريطة بالجنوب والجنوب الشرقي حيث يقع في لبنان وعلى الجانب الآخر حيث العراق وإيران".

وحول إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان، فقال: "نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة"، مضيفاً :" "بما أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة".