أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 12/2/2023- سعر الذهب بالريال السعودي

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 12/2/2023- يبحث الكثيرون عن سعر الذهب في السعودية مع الحديث عن تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية تزامناً مع هبوط "النفيس" عالميا وترقب التضخم الأمريكي.

سعر الذهب اليوم الأحد

تحتل السعودية المركز السادس عالمياً في احتياطي الذهب والعملات الأجنبية على مستوى العالم بقيمة 460 مليار دولار خلال عام 2022، وتسبقها الهند بقيمة 563 مليار دولار، بحسب تقرير نشرته "نوفوستي" استنادا إلى بيانات من البنوك المركزية.

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 224.85 59.96

سعر جرام الذهب عيار 22 206.12 54.96

سعر جرام الذهب عيار 21 196.75 52.47

سعر جرام الذهب عيار 18 168.64 44.97

سعر جرام الذهب عيار 14 131.17 34.98

سعر أونصة الذهب بيع 6,993.75 1,865.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,997.50 1,866.00

واشترى المستهلكون في السعودية ما قيمته 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار) من المجوهرات والسبائك والعملات الذهبية خلال 2022.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن السعوديين اشتروا ذهبا بكميات بلغت 237 طنا خلال أكثر من 5 سنوات، تحديدا منذ بداية عام 2017 حتى نهاية الربع الأول من عام 2022.

أورد التقرير الفصلي لمجلس الذهب العالمي، أن الطلب الاستهلاكي على الذهب في السعودية ارتفع بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2022، إلى 11.7 طن، قياسا على 11 طنا في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل الطلب الاستهلاكي على المعدن النفيس نحو 44.2 طن في العام الماضي، و31.1 طن في 2020، و46 طنا في 2019، و49.6 طن في عام 2018، ثم 54.4 طن في عام 2017.

وارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات الذهبية في السعودية بنسبة 16% في الربع الأول من العام 2022، إلى 9.1 طن، مقابل 7.8 طن في الربع المماثل من 2021.

ورصد التقرير انخفاض الطلب على العملات والسبائك الذهبية في المملكة بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 2.6 طن، مقارنة مع 3.2 طن بالفترة المقابلة من 2021.

وبلغ نصيب الفرد من الطلب على الذهب في السعودية 1.2 غرام للفرد، مرتفعا من 0.9 غرام في عام 2020، ومقتربا من مستويات ما قبل الجائحة البالغة 1.3 غرام في 2019.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء؟

نزل سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية ليصل إلى 225.20 ريال (60.02 دولار)، مقابل 225.59 ريال (60.11 دولار) أمس، بحسب منصة " gold-price-today.com".

كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليبلغ 168.90 ريال (45.01 دولار)، مقابل 169.20 ريال (45.09 دولار) أمس.

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية

تراجع سعر الذهب في السعودية غرام عيار 21 إلى 197.06 ريال (52.52 دولار)، مقابل 197.40 ريال (52.60 دولار) أمس.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

انخفض سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم إلى 1576 ريالاً (420.12 دولار)، مقابل 1579 ريالا (420.80 دولار) أمس.

كما نزل سعر أوقية الذهب إلى 7004 ريالات (1,867 دولار)، مقابل 7016 ريالا (1870 دولار) أمس.

يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.

تحركات سعر الذهب عالميا اليوم

سجل الذهب تراجعا طفيفا خلال آخر جلسة تداول له، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1859.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1643 بتوقيت جرينتش، وعلى أساس أسبوعي، هبط المعدن 0.4%.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1869.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 21.98 دولار للأوقية، لكنها تتجه لانخفاض أسبوعي رابع على التوالي، بينما انخفض البلاديوم 4.9% إلى 1549.70 دولار.

وانخفض البلاتين 0.9% إلى 945.91 دولار، ويتجه لخسارة أسبوعية خامسة على التوالي.