مجموعات عرين الأسود تتوعد الاحتلال وتدعو لمواجهة حكومة التطرف الصهيونية

وجهت مجموعات عرين الأسود اليوم السبت 11/2/2023، رسائل للاحتلال "الإسرائيلي" بالاستمرار في عملها المقاوم والخروج من كل مكان داعيةً الكل الفلسطيني للتصدي لحكومة الاحتلال الصهيوني.

وقالت في بيان صحفي :" تمخّضت حكومة الإحتلال فولدت اسوأ من وجوه قيادتهم ، إفرازات صهيونية بحتة و مقززة وفي مقدمتها بن غفير الوجه الحقيقي للصهيونية العالمية، ويقف بن غفير ليلوّح بتهديداته ومن خلفه حكومة الأرعن نتنياهو بالتضييق على ابناء شعبنا الفلسطيني وشن عمليات عسكرية واسعة في كل المناطق".

وأضافت:" تقدموا فنحن في شوقٍ كبير لملاقاتكم ومتعطشين جداً لضرب اعناقكم والدعس على رؤوس جنودكم الجبناء، ولأجل ما مضى اليه العزيزي والحوح والفاروق والعموري والزبيدي وعلقم والتميمي وقراقع وخازم وحمارشة وابو ليلى وصوف وكل من لبى نداء الجهاد سنمضي لله رافعين راية التوحيد عاقدين النية أن نلاقيه جل في علاه كما أراد لنا أن نكون أسود الله لا نخشى الردى . "

وتابعت :" كلنا ثقة بكم فلتشعلوا الأرض لهيباً تحت أقدام الصهاينة وندعوكم لنبذ الخلافات العشائرية والحزبية ورص الصفوف والوقوف سداً منيعاً أمام هذه الحكومة الغوغائية الهوجاء التي فقدت أمن مواطنيها منذ أن تولّت مسؤوليتها بقيادة دولة الاحتلال ، لقد كان لأبطالنا في كل الميادين بالغ الأثر في إضعاف هذه الحكومة".

ووجهت التحية لأبطال القدس حُماة الحرم وأسود الله في كل شبر من أرض فلسطين ، للشهيد حسن قراقع ذلك الأسد الهصور الذي خطّط وانتظر وتمكّن ، فنفّذ وضرب وأوجع .

واستطردت:" هذا وعدٌ منا يا حكومة الجرذان ، ستجدون عرين الأسود في العيساوية ، وفي الطور و جبل المكبر وفي سلوان ، في ابو ديس والعيزرية وعناتا ومخيم شعفاط وحزما وبيت لحم ، سيخرج أسودنا من عرين مخيم الدهيشة وقلنديا والجلزون ، فخلايا العرين ممتدة من جبال النار لجبال الخليل ورام الله وبيت لحم وقلقيلية واريحا وطولكرم وسلفيت وفي جنين القسام وطوباس ".

وأضافت:" قلنا لكم يا دولة الاحتلال بأنكم ستجدوننا في عقر داركم ، فأسودنا في يافا وحيفا وعكا واللد والرملة وعارة والناصرة وأم الفحم والنقب سيخرجون لكم ضاربين موجعين هادمين لأمنكم وأمانك، نسبقكم بخطوات ، نعمل بصمت وجنودنا مجهولون ،