سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 12 فبراير 2023-سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 12 فبراير 2023- مع استمرار أعمال البحث في زلزال تركيا وسوريا، لا زال البحث عن سعر الدولار في سوريا اليوم مستمراً على الرغم من أن سعر الدولار اليوم في سوريا، حافظ بداية تعاملات الأحد 12 فبراير 2023 على استقراره، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

بات مئات الآلاف في سوريا بعد الزلزال الضخم الذي وقع الأسبوع الماضي، يعانون من نقص الغذاء في ظروف الشتاء الصعبة، وبلا مأوى، حيث حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، من أن الزلزال المدمر قد يكون شرد 5.3 مليون شخص في سوريا، الأمر الذي من شأنه التأثير على سعر الدولار في سوريا اليوم.

وسعت الحكومة السورية لكسر جمود سنوات لإنقاذ الاقتصاد المنهار بحزمة إجراءات نادرة، إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط.

وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا قد تصل إلى 4 مليارات دولار.

وأوضحت الوكالة، "يصعب تقدير الخسائر الاقتصادية مع تطور الوضع، ولكن يبدو أنها تتجاوز ملياري دولار ويمكن أن تصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي أو أكثر".

سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 12 فبراير 2023

ومنذ أكثر من عشر سنوات، تراجعت وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق السورية، في وقت أصبح المتعاملون والمواطنون يفضلون الدولار على العملة المحلية لحماية مدخراتهم من تراجع أسعار الصرف.

وخسرت الليرة السورية منذ عام 2011 نحو 99.3% من قيمتها عندما كان الدولار الواحد يساوي 49 ليرة سورية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن في بيان مطلع فبراير/شباط 2023 أنه قرر خفض قيمة الليرة أمام الدولار إلى 6650 ليرة لكل دولار بعدما كانت 4522 ليرة. خفض هو الرابع غضون عام واحد، ما يؤكد اختناق الاقتصاد السوري بشكل أكبر مما تسوق له الحكومة.

وفيما لا تتوافر بيانات حديثة عن التضخم في سوريا على الموقع الرسمي للمكتب المركزي للإحصاء، تعود أحدث البيانات المنشورة إلى نهاية عام 2020، وتظهر تصاعد التضخم السنوي في البلاد إلى 163.1%.

وقفزت أسعار المواد الغذائية بما يقارب من 12 ضعفًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى بلوغ سوريا المركز السادس عالميًا من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء بحسب التحديث اللحظي، عند مستوى 7250 ليرة للشراء، و7350 ليرة للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "الليرة اليوم".

بحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 725 ألف ليرة سورية (نحو ثلاثة أرباع مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وحافظ سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء على مستواه عند 7808 ليرات للشراء، و7921 ليرة للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وسجل سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء نحو 383 ليرة للشراء، و390 ليرة للبيع.