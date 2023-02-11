راصد جوي يوضح: صقيع منتصف الأسبوع والدفء يعود الجمعة

تحدث الراصد الجوي قصي حلايقة اليوم السبت 11/2/2023، عن تطورات الحالة الجوية في فلسطين خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح حلايقة، أن غداً الأحد سيشهد طقس فلسطين أجواء باردة، وانخفاض على درجات الحرارة، بحيث سيكون هناك امتدادات لتيارات ، حيث ستسقط أمطار محلية في مناطق شمال فلسطين.

أما يوم الاثنين، فستهب رياح شرقية نشطة، وسيكون هناك فرصة صقيع صباحاً.

فيما سيكون الجو يوم الثلاثاء بارد وغائم جزئياً.

بينما الأربعاء والخميس فمتوقع أن تندفع كتلة هوائية باردة على شكل حالة جوية سريعة وبعض الأمطار المتفرقة على فترات.

وفي يوم الجمعة تستقر الأوضاع وتعود الأجواء للدفء خلال الأسبوع المقبل.