بالفيديو ريال مدريد يتوج بطلا لكأس العالم للأندية2023

توج ريال مدريد الاسباني، مساء اليوم السبت11/2/2023م، بطلاً لكأس العالم للأندية عقب فوزه في المباراة النهائي أمام الهلال السعودي بنتيجة (5-3).

وسجل أهداف ريال مدريد كلا من:" 13 فينيسيوس جونيور،'18 فيديريكو فالفيردي، '54 كريم بنزيما، '58 فيديريكو فالفيردي، '69 فينيسيوس جونيور".

فيما سجل أهداف الهلال السعودي:" '26 موسى ماريغا، '63 لوسيانو فيتو،'79 لوسيانو فيتو".

وبهذا اللقب يكون توج ريال مدريد بـ كأس العالم للأندية 2023 للمرة الخامسة في تاريخه، ويعزز رقمه كأكثر من حقق لقب مونديال الأندية (5 مرات)

وعقب انتهاء المباراة، منح نجم ريال مدريد فينيسيوس بجائزة رجل المباراة النهائية لكأس العالم للأندية

وفيما يلي مقطع فيديو لاهداف ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية2023: