زلزال تركيا وسوريا: عدد الضحايا يقارب 26 ألفاً وأعمال الإنقاذ اقتربت نهايتها

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت 11/2/2023، بأنّ عمليات الإنقاذ "بدأت تقترب من النهاية" في الولايات التركية العشر المتضرّرة من الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي سورية فجر الاثنين في السادس من فبراير/ شباط الجاري، فيما أن عدد قتلى الزلزال يقارب 26 ألفاً.

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أن الطواقم اقتربت من نهاية مرحلة الإنقاذ، وبعدها تأتي مرحلة التعافي وبداية الإعمار، والتخطيط للمنازل والشقق والمباني التي تُراد إعادة بنائها".

أضاف غريفيث أنّ مرحلة التعافي من آثار الزلزال المدمّر "ستعتمد بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية"، مشيراً إلى أنّ الحكومة التركية "ستقود عملية إعادة بناء المنازل المدمّرة". وأوضح أنّه "في مرحلة التعافي من الكوارث، يؤدّي المجتمع الإنساني دوراً كبيراً، وهذا هو السبب في أنّنا سنطلق نداءً لجمع الأموال بهدف توفير تمويل للوكالات المعنيّة ومساعدة الأشخاص المنكوبين".

وارتفعت أعداد القتلى والمصابين في تركيا وسورية من جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق في البلدَين لتقارب 26 ألف قتيل و86 ألف مصاب.

وقد بلغ عدد القتلى في الجنوب التركي والشمال السوري 25 ألفاً و902 قتيل، فيما وصل عدد المصابين إلى 85 ألفاً و569 مصاباً.

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى 22 ألفاً و327 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى 80 ألفاً و278 مصاباً.

وفي سورية، أفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد قتلى الزلزال في شمال غربي سورية إلى 2.167 وفاة، إلى جانب 2.950 مصاباً.