ما حكاية الكلبة التي أنقذت 12 شخصاً بزلزال تركيا..؟

لم تكن فرق الإنقاذ في زلزال تركيا من البشر فقط، بل شاركت كلبة مدربة تدعى "سيلا" في إنقاذ 12 شخصاً من تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية، إحدى الولايات العشر المتضررة من كارثة الزلازل.

وقالت وزارة الدفاع التركية:" إنّ "سيلا" كلبة مدربة تابعة لكتيبة الإنقاذ من الكوارث الطبيعية، حيث عثرت على 12 شخصاً تحت الأنقاض خلال عمليات البحث والإنقاذ في ملاطية وساهمت في إخراجهم."

وأصيبت "سيلا" بجروح في أقدامها بسبب قطع الزجاج والمعادن المتناثرة وخضعت للعلاج من قبل البيطريين المتطوعين، حيث تواصل المشاركة في أعمال البحث والإنقاذ رغم إصابتها.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سورية بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.