زلزال تركيا: استمرار العثور على ناجين بعد 130 ساعة

تواصل فرق الإنقاذ إخراج من تحت الأنقاض مزيدا من الناجين، بعد مرور قرابة الـ130 ساعة على كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا، بينما انتشلت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيض" مزيدا من الجثث من تحت الركام.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أربعة أشخاص بينهم طفل وهم أحياء من تحت الأنقاض، بعد قرابة الـ130 ساعة على الزلزال في ولاية غازي عنتاب.

وبعد رصدها صوتا قادما من تحت أنقاض مبنى في قضاء نورداغي، فقد كثفت الفرق جهودها في الموقع.

ونجحت الفرق في إخراج الأشخاص الأربعة وهم مصابون من تحت الأنقاض، وتم نقلهم بسيارات إسعاف إلى المشفى.

وتمكنت فرق البحث التركية من إنقاذ رجل وزوجته بعد قضائهما 128 ساعة تحت ركام منزلهما المهدم في ولاية أديامان، جراء الزلزال. وبعد أعمال البحث تمكنت فرق الإنقاذ من تحديد مكان ناجيين تحت ركام بناء مهدم من ثمانية طوابق.

وأنقذت الفرق المختصة سيدة بعمر الـ55 عاما في ولاية ديار بكر جنوب شرق تركيا، بعد 122 ساعة من الزلزال.

وبحسب وكالة الأناضول، تمكنت الفرق من إنقاذ السيدة "ماشاء الله جيجك"، ونقلها إلى المستشفى للعلاج.

وتمكنت فرق البحث من إنقاذ طفل بعد قضائه 128 ساعة تحت ركام منزله المهدم جراء الزلزال بولاية هطاي.

وبعد عمليات البحث عن ناجين تحت الركام، تمكنت فرق الإنقاذ بقضاء أنطاكيا في هطاي من تحديد مكان أحد الناجين.

وكثفت طواقم الإنقاذ عملها لتتمكن من إنقاذ الطفل أردا جان أوفون (13 عاما)، ليتم نقله بعد إجراء الإسعافات الأولية إلى المستشفى.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفل رضيع على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد 128 ساعة على الزلزال في ولاية هطاي جنوب البلاد.

وعقب رصدها صوتا قادما من تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال في مدينة أنطاكيا بالولاية، كثفت الفرق جهودها في تلك النقطة.

ونجحت الفرق التابعة لبلدية ولاية قوجا إيلي في إنقاذ رضيع من تحت أنقاض المبنى.

ويعتقد أن الرضيع يبلغ من العمر شهرين، وتم نقله إلى المشفى بعد إخراجه من تحت الأنقاض.

وتمكنت الفرق من إنقاذ طفلة تبلغ عامين، بعد قضائها 122 ساعة تحت أنقاض منزلها المهدم جراء الزلزال بولاية هطاي.

وباشرت طواقم الإنقاذ التابعة لقوات الدرك عملها بعد سماعها أنين الطفلة تحت الركام بقضاء أنطاكيا في هطاي.

وبعد عمل دؤوب تمكنت الفرق من إنقاذ الطفلة آسيا، ليتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية لها.

وتمكنت فرق الإنقاذ بولاية قهرمان مرعش التركية، من إنقاذ شاب سوري بعد مرور 117 ساعة على بقائه تحت أنقاض بناء مدمر جراء الزلزال.

وبحسب مراسل الأناضول، كثفت فرق الإنقاذ بحي "خير الله" في قضاء "أونيكي شباط" عملها على بناء مهدم بعد سماعها صوت استغاثة من تحت الركام.

وبعد عمل شاق تمكنت الفرق، فجر السبت، من إنقاذ الشاب "حسن" (34 عاما) بعد مرور 117 ساعة على وقوع الكارثة.

من جهة أخرى، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب تركي يتلو آيات من القرآن الكريم، فور إخراجه من تحت الأنقاض بعد أن قضى أكثر من 100 ساعة هناك.

وظهر الشاب التركي وهو ينطق بآيات قرآنية ممسكا مسعفيه بيديه المرتجفتين، فيما قام شخص آخر بتغطية عينيه في إشارة إلى أنهما تعرتضتا للإصابة بعد مكوثه عدة أيام تحت الأنقاض.

وفي سوريا، قال الدفاع المدني السوري "الخوذ البيض" إنه انتشل مزيدا من الجثث، بعد أن أعلن سابقا عن تضاؤل فرص العثور على أحياء من تحت الركام، ولكن رغم ذلك تمكن من العثور على ناجين.

وأخرج مسعفون، الجمعة، طفلا في السادسة من العمر على قيد الحياة من تحت أنقاض منزله في بلدة جنديرس الحدودية في شمال غرب سوريا بعد نحو خمسة أيام على الزلزال المدمر، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وتعرّض الطفل موسى حميدي (ست سنوات) لإصابات في الرأس وفي يده، وبدت عيناه متورمتان. وقد لف المسعفون رأسه ويده اليمنى بضمادات بيضاء.