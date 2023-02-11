تقارير صحفية: مبابي سيكون متاح مجانًا لريال مدريد في صيف 2024

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت11/2/2023م، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب موقع "ذا أتلتيك" البريطاني "يمكن أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد مجانا، في صيف 2024".

وأشار الموقع إلى وجود شرط في عقد مبابي مع باريس يمكنه من إنهاء التعاقد من طرف واحد، قبل موسم كامل من نهايته".

وأوضح: "مبابي كان يسعى للرحيل بعد نهاية الموسم الجاري، لكنه يدرك جيدًا أنه لا يوجد ناد يقدر على تلبية مطالب باريس المالية لضمه".

وأكد ذا أتلتيك: "مبابي ما يزال يرغب في الانضمام لريال مدريد، لكنه سيتعين عليه الانتظار لموسم آخر، من أجل تحقيق حلمه".

وجدد مبابي عقده في حديقة الأمراء، في الصيف الماضي، لمدة 3 مواسم، الأمر الذي كان بمثابة الصدمة لريال مدريد، بعد أن اتفق الميرنجي معه على كل شيء.