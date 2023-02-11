بالفيديو ارسنال يهدر نقطتين بالتعادل مع "برينتفورد" في الدوري

أهدر متصدر الدوري الانجليزي الممتاز آرسنال للمباراة الثانية على التوالي، نقطتين أمام ضيفه برينتفورد بعد تعادله الايجابي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لياندرو تروسارد هدف آرسنال في الدقيقة 66، فيما تعادل إيفان توني لبرينتفورد بالدقيقة 74.

وارتفع رصيد آرسنال بهذا التعادل إلى 51 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي، الذي يواجه أستون فيلا مساء الأحد، فيما استقر برينتفورد عند 34 نقطة في المركز الثامن.

وجاء تعادل آرسنال بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام إيفرتون، فيما يصطدم بمانشستر سيتي بالجولة المقبلة.

وفيما يلي مقطع فيديو لملخص مباراة ارسنال وبرينتفورد في الدوري الانجليزي الممتاز: