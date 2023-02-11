الاحتلال يُخطر ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:37 م
11 فبراير 2023
هدم منزل في جبل المكبر.PNG
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أخطرت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم السبت 11/2/2023، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيداً لهدمها .

وأفادت مصادر محلية، أن محكمة الاحتلال أخطرت ستة مواطنين على إخلاء منازلهم تمهيدا للهدم وهم: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

في السياق ذاته، أفرغت عائلة الشهيد حسين خالد قراقع محتويات منزلها، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاقه.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط منزل الشهيد قراقع في بلدة الطور شرق القدس المحتلة دون أن يبلغ عن اصابات.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات