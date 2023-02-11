الاحتلال يُخطر ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها

أخطرت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم السبت 11/2/2023، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيداً لهدمها .

وأفادت مصادر محلية، أن محكمة الاحتلال أخطرت ستة مواطنين على إخلاء منازلهم تمهيدا للهدم وهم: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

في السياق ذاته، أفرغت عائلة الشهيد حسين خالد قراقع محتويات منزلها، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاقه.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط منزل الشهيد قراقع في بلدة الطور شرق القدس المحتلة دون أن يبلغ عن اصابات.