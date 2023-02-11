مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على شارع نابلس واعتقال شاب من اليامون

هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت 11/2/2023، مركبات المواطنين عند مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، بالضفة المحتلة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شاباَ من بلدة اليامون غرب جنين على حاجز عسكري قرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معاذ محمد عباهرة (21 عاما)، على حاجز عسكري بالقرب من رام الله يوم أمس.

فيما أفادت مصادر محلية، أن مستوطنين بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، رشقوا أكثر من 20 مركبة فلسطينية بالحجارة، أثناء مرورها على شارع نابلس-رام الله الرئيسي، ما أدى إلى تضررها بشكل كبير.