بالفيديو تحريض "إسرائيلي" على قصف غزة

كشفت مصادر عبرية، اليوم السبت 11/2/2023، عن تحريض "إسرائيلي" كبير على العدوان على قطاع غزة، بزعم إطلاق صاروخ نحو مستوطنات الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام عبرية، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخاً أطلق من قطاع غزة، حيث سمع دوي انفجار كبير، أدى لإطلاق صفارات الانذار.

وقال الصحفي الإسرائيلي في القناة الـ13 العبرية ألموغ بوكير: يجب أن يكون الرد على غزة الليلة قوياً ويضر بمطلق الصاروخ حتى لو على حساب التصعيد، يجب أن يدفع قادة غزة ثمناً باهظا.

فيما رجح إيتسيك زوآرتس من القناة 11، أن يكون هناك هجوم لجيش الاحتلال، في قطاع غزة خلال هذه الليلة رداً على هذا الصاروخ.

وقال:" ما الذي حدث خلال الهجومين الأخيرين للجيش في قطاع غزة؟ تم إطلاق النار كردٍ عليهما صوب الغلاف، أي إطلاق نار من قطاع غزة، ولذلك يستعد السكان لليلة مشوبة من التوتر وللنوم في الأماكن المحصنة، لأنهم يعلمون ما الذي حدث في الآونة الأخيرة، وهم يدركون أن هذا الأمر سيتواصل".