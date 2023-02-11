موعد المنحة القطرية100دولار شهر2-2023، لا يزال البحث عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر فبراير2023، محط بحث واهتمام عالي وكبير من قبل الأسر الفقيرة في قطاع غزة والتي تستفيد بشكل دائم وشهري من المنحة القطرية 100دولار، كون قيمة المنحة القطرية أصبحت عامل مساند ومساعد لهذه الأسر المتعففة الذي تعيش وسط حصار إسرائيلي مستمر منذ عام 2007، اثر على الحياة المعيشية والاقتصادية.

موعد صرف المنحة القطرية لشهر فبراير 2023

ووفقاً لمصادر صحفية فلسطينية مطلعه على أخبار المنحة القطرية 100دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، فأن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر فبراير 2023، سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

والمنحة القطرية يتم صرفها لقرابة 100 ألف عائلة فلسطينية في قطاع غزة، منذ قرابة الـ4 سنوات، كمحاولة قطرية لمساعدة الأسر الفقيرة في القطاع خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007 والذي دمر كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وأبرز الحياة الاقتصادية والمعيشية.

موعد صرف 100دولار شهر فبراير 2023

وبحسب المصادر الفلسطينية، فأن موعد صرف المنحة القطرية لشهر فبراير 2023، من المتوقع أن يتم نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل على أقل تقدير.

وأوضحت أن نسبة الصرف والقيمة ستبقي ككل شهر وهي 100دولار تصرف عبر مراكز الاتصالات والمعارض والمحال التجارية بقيمة 310 شيكل "إسرائيلي" لـ100ألف أسرة.

موعد المنحة القطرية لشهر 2-2023

تصرف المنحة القطرية للأسر التي ليس لها مصدر ثابت من جهات حكومية أو قطاع خاص.

- يجري صرف المنحة القطرية للمستفيدين بناء على عدد الأبناء والحالة الأسرية والمرضية.

- يجري صرف المنحة القطرية لمن استلم أقل من 34 مرة.

- يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها أكثر من 34 مرة، بشرط أن يكون لديه 3 من الأبناء أو أكثر.

- توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر.

- توقيف تسليم من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل.

- توقيف من ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد.

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