الجهاد الإسلامي تؤكد أن شعبنا لن يسمح للاحتلال ومستوطنيه باستمرار عدوانه وتدعو للتصدي لهم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 11/2/2023، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الشاب: مثقال سليمان ريان (27 عاماً)، من قراوة بني حسان الذي ارتقى إثر جريمة قتل متعمد برصاص مستوطن مجرم خلال مواجهات في محافظة سلفيت بالضفة المحتلة.

وقدمت الحركة، تعازيها لعائلة الشهيد الكريمة وعموم أهلنا في سلفيت، مؤكدةً أن هذه الجريمة المروعة من قطعان المستوطنين، هي تنفيذ لقرارات حكومة الاحتلال الفاشية وعدوانها المتواصل بحق أبناء شعبنا على امتداد الأرض المحتلة.

ودعت الحركة، جماهير شعبنا إلى حشد الجهود وتجسيد أقوى معاني التلاحم للتصدي لعدوان المستوطنين، ليعلم العدو أن شعبنا ومقاومتنا لن يسمحوا باستمرار هذه الوحشية والتمادي في استباحة أرضنا ومقدساتنا، وإن الرد حاضر مهما بلغت التضحيات.

وتمعن قوات الاحتلال والمستوطنين في عدوانها بحق الشعب الفلسطيني فتعدم الشبان بدم بارد وتستهدفهم وتصيبهم بشكل مباشر، مما أدى لاستشهاد أكثر من 45 مواطناً منذ بداية العام الحالي في الضفة المحتلة والقدس.