مدرب ليفربول يعلن إصابة تياجو ألكانتارا

أعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم السبت 11/2/2023م، تعرض أحد نجوم ليفربول للإصابة خلال الأيام الماضية.

وقال كلوب، في تصريح نشرته شبكة "ليفربول إيكو": "يعاني تياجو ألكانتارا من بعض المشاكل، أعرف المشكلة، لكن عليّ أن أسأل أولاً ما إذا كان مسموحًا لي أن أتحدث عنها أم لا!".

وحول طبيعة إصابة ألكانتارا، بين المدرب الألماني، أن الإصابة في منطقة مشابهة للعضلة القابضة للخصر، لذلك لم يكن تياجو قادرًا على التدرب معنا خلال الأيام الماضية.

ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون، الإثنين المقبل، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، برصيد 29 نقطة.