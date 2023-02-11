بينهما منزل ذوي الشهيد قراقع: الاحتلال يقرر هدم منزلين الليلة وخمسة أخرى غداً

قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي، هدم منزلين في القدس المحتلة، مساء اليوم السبت 11/2/2023، بينها منزل ذوي عائلة الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور التي أجبرتهم على إفراغه.

وأخطرت محكمة الاحتلال، سبعة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، تمهيداً لهدمها .

وأفادت مصادر محلية، أن محكمة الاحتلال أخطرت ستة مواطنين على إخلاء منازلهم تمهيدا للهدم وهم: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

في السياق ذاته، أفرغت عائلة الشهيد حسين خالد قراقع محتويات منزلها، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاقه.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط منزل الشهيد قراقع في بلدة الطور شرق القدس المحتلة دون أن يبلغ عن اصابات.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل القريبة من منزل عائلة الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور، وأجبرت المحلات التجارية المحيطة على إغلاق أبوابها.

ونفذ الشهيد قراقع عملية دهس بطولية في القدس أدت لمقتل ثلاثة صهاينة.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت والد وشقيقي الشهيد من منزلهم بالطور، وزوجة الشهيد اعتقلتها من منزلها بقرية العيساوية.