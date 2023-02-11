مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في ياسوف شرق سلفيت

أقدم مستوطنون مساء اليوم السبت 11/2/2023، على اقتلاع وتكسير 20 شجرة زيتون معمرة في قرية ياسوف شرق سلفيت بالضفة المحتلة تعود ملكيتها للأخوين راجح ورضا عطياني.

وأفاد المواطن راجح عطياني، بأن مستوطني "رحاليم" المقامة على أراضي المواطنين، قاموا باقتلاع وتكسير ما يقارب 20 شجرة زيتون معمرة، وقاموا بسرقتها.

وأضاف أن مساحة الأرض تقدر بـ 6 دونمات، وتم استصلاحها وزراعتها بأشجار الزيتون وقد خلع المستوطنون منها عشرات أشجار الزيتون خلال العام الماضي، ليصل مجمل الأشجار التي تم اقتلاعها لغاية اليوم حوالي 110 شجرة زيتون.

بدوره، شدد محافظ سلفيت عبد الله كميل، على ضرورة الاسراع في تشكيل ونشر لجان الحراسة والحماية في بلدات المحافظة، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات.