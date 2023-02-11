الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع على التوالي رفضاً لاعتقاله

أكد نادي الأسير الفلسطيني بأن الشيخ خضر عدنان (44 عاماً) من بلدة عرابة/جنين، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ7 على التوالي رفضًا لاعتقاله، حيث يحتجز في مركز تحقيق (الجلمة).

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خلالها خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضً لاعتقاله الإداريّ.