شاهد- تفاصيل جون سينا john cena بملابس نسائية بالتنورة

تفاصيل جون سينا john cena بملابس نسائية ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع كافة المعلومات في هذه المقالة حول هذه القصة التي بطلها هذا المصارع الأمريكي المعروف عند كل الرياضيين المصارعين في العالم وأثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ يمكن لكم التعرف على حقيقة هذا الموضوع بمجرد المواصلة في المتابعة والقراءة حتى النهاية حيث ارفقنا لكم في ثناياتها صورا تظهر المصارع جون سينا بملابس نسائية ، وقبل ان نشرح لكم التفاصيل فقد نشير في هذه المقدمة إلى أن فريق الموقع يقوم على مدار الساعة في نشر المواضيع ذات القصص الرائجة والتي يبحث عنها الجمهور عبر موقع جوجل الشهير كما هو الحال هنا التي جاءت تفاصيل على النحو التالي:

صور جون سينا بملابس نسائية

وتم تداول صول جون سينا البالغ من العمر 45 عاما، بطل المصارعة الحرة للمحترفين على المنصات الرقمية وهو يرتدي تنورة نسائية وتنورة ويضع المكياج ، مع حذاء عال أسود اللون ، وهو نمط غير مألوف عليه .

كما ونشير لكم إلى أن صور المصارع الرياضي جون سينا قد أظهرت وهو يرتدي جوارب نسائية تصل إلى الفخدين وتنورة قصيرة كاروهات ظهر منها جزء من ساقه .

ظهور جون سينا john cena بملابس نسائية

وبحسب مواقع صحفية أمريكية ، قد أكدت أن الصور التي أظهرت اللاعب جون سينا وهو يرتدي هذه الملابس النسائية ، أثناء تصوير دوره الجديد في فيلم "ريكي ستانيكي" قيد الاعداد والتجهيز ، حيث يعرض في وقت لاحق إذ أنه من المتوقع ان يكون العام المقبل .

فيلم جون سينا الجديد 2023

كما وارفقنا لكم في هذه الفقرة ملخص بسيط عن قصة فيلم جون سينا الجديد 2023 وهو على النحو التالي: إذ أنها تدو حول شخصية جون سينا فيه والتي تحمل اسم "ريكي ستانيكي"، الذي هو في الواقع اسم صديق وهمي اخترعه ٣ أصدقاء على مدار عدة سنوات حتى يكون لديهم شخص يلومونه على سوء سلوكهم حيث من المتوقع ان تجذب هذه القصة الملايين من المتابعين على مستوى دول العالم .

من هو جون سينا ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها الفريق بخصوص صور جون سينا بملابس نسائية لقد وضعنا لكم معلومات عامة عن هذه الشخصية واسمه جون فيليكس أنتوني سينا الابن (بالإنجليزية: John Felix Anthony Cena Jr)‏ . وهو مصارع محترف .

ويعد جون سينا من مواليد 23 أبريل 1977 كما انه ممثل أمريكي من أصل إيطالي-إنجليزي، وعازف هيب هوب .

بطولات جون سينا

كما ونطلعكم على ابرز البطولات التي حققها اللاعب جون سينا john cena خلال مسيرته الرياضية في المصارعة ، إذ أنه في Ohio Valley Wrestling ، كان بطل الفرق (مرتان) مع Rico Constantine ، في Pro Wrestling Illustrated، وأفضل عداء للسنة (2006) ضد ايدج.

كما وحقق في هذه البطولة ، أفضل مباراة للسنة (2007) ضد شون مايكلز في راو 23 أبريل ، ويعد أكثر المصارعين شعبية (2004,2005,2007) ، كما وحاز جون سينا على أفضل مصارع للسنة (2007-2010-2009) ، وفيها صنف سينا رقم 1 بين 500 مصارع .

كما ونواصل معكم تقديم البطولات والإنجازات التي حققها المصارع جون سينا ، إذ أنه في 'Ultimate Pro Wrestling ، كان بطل WWE 11 مرات ، وفي World Wrestling Entertainment، كما وحاز على بطل العالم للوزن الثقيل 3 مرات .

ونشير لكم أيضا إلى أنه حقق بطل العالم للفرق مرتين مع بتيستا (1) مع شون مايكلز (1) ، وبطل دبليو دبليو أي للفرق مرتين مع ذا ميز (1) ومع ديفيد اوتنغا (1) وصولا ً إلى أنه حقق بطل WWE Championship 16 مرة .