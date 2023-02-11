صور - جون سينا john cena بملابس نسائية مثيرة للجدل .. التفاصيل كاملة

صور جون سينا بملابس نسائية ، وعلى موقع جوجل الشهير وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على منصتي فيسبوك وتويتر وصلت قصة المصارع الأمريكي جون سينا john cena إلى قائمة التريند على هذه المواقع فيما يبحث أكثر من عشرين ألف من الأشخاص حول العالم من اجل التعرف على التفاصيل التي أحدثت ضجة وفي هذا الأطار قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل بخصوص هذا الموضوع المثير للجدل في هذه المقالة وهو على النحو التالي:

صور جون سينا بملابس نسائية

وتم تداول صول جون سينا البالغ من العمر 45 عاما، بطل المصارعة الحرة للمحترفين على المنصات الرقمية وهو يرتدي تنورة نسائية وتنورة ويضع المكياج ، مع حذاء عال أسود اللون ، وهو نمط غير مألوف عليه .

كما ونشير لكم إلى أن صور المصارع الرياضي جون سينا قد أظهرت وهو يرتدي جوارب نسائية تصل إلى الفخدين وتنورة قصيرة كاروهات ظهر منها جزء من ساقه .

جون سينا john cena بملابس نسائية

وبحسب مواقع صحفية أمريكية ، قد أكدت أن الصور التي أظهرت اللاعب جون سينا وهو يرتدي هذه الملابس النسائية ، أثناء تصوير دوره الجديد في فيلم "ريكي ستانيكي" قيد الاعداد والتجهيز ، حيث يعرض في وقت لاحق إذ أنه من المتوقع ان يكون العام المقبل .





فيلم جون سينا الجديد 2023

كما وارفقنا لكم في هذه الفقرة ملخص بسيط عن قصة فيلم جون سينا الجديد 2023 وهو على النحو التالي: إذ أنها تدو حول شخصية جون سينا فيه والتي تحمل اسم "ريكي ستانيكي"، الذي هو في الواقع اسم صديق وهمي اخترعه ٣ أصدقاء على مدار عدة سنوات حتى يكون لديهم شخص يلومونه على سوء سلوكهم حيث من المتوقع ان تجذب هذه القصة الملايين من المتابعين على مستوى دول العالم .

مصارعة جون سينا

من هو جون سينا ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها الفريق بخصوص صور جون سينا بملابس نسائية لقد وضعنا لكم معلومات عامة عن هذه الشخصية واسمه جون فيليكس أنتوني سينا الابن (بالإنجليزية: John Felix Anthony Cena Jr)‏ . وهو مصارع محترف .

ويعد جون سينا من مواليد 23 أبريل 1977 كما انه ممثل أمريكي من أصل إيطالي-إنجليزي، وعازف هيب هوب .