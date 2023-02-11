هيئة المعابر تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد

أعلنت هيئة المعابر و الحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم السبت عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الأحد 12 فبراير 2023.

و أوضحت الهيئة أن السفر يوم الأحد سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/6)، و الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/6)

و أكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، و التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

و دعت المسافرين لإحضار بطاقة الهوي، و تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.