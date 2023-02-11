تركيا: الطاقة التي انبعثت من الزلزال تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية

أكد المدير العام للزلازل و الحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية أورهان تتار اليوم السبت أن الطاقة التي انبعثت من الزلزال الذي ضرب تركيا و بلغت قوته 7.7 درجة تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.

و قال تتار في تصريحات صحفية إن الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة استمر 65 ثانية، في حين أن مدة الزلزال الثاني بلغت 45 ثانية، و مع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريباً.

و حول مزاعم حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال قال: لم نلاحظ تدفقاً للحمم او الرماد البركاني او الغاز في منطقة حدوث الزلزال.

و أعلنت إدارة الكوارث في تركيا تسجيل اكثر من 2000 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال يوم الاثنين الماضي.

و وفقاً لأحدث حصيلة رسمية، فقد بلغت حصيلة الضحايا نتيجة الزلزال في تركيا 20665 قتيلاً و 80088 جريحاً حتى اليوم السبت.