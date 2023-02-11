مستوطنون يعتدون على راعي أغنام غرب مدينة أريحا

اعتدى مستوطنون متطرفون، اليوم السبت، على راعي أغنام أثناء رعيه أغنامه، في منطقة المعرجات غرب أريحا بالضفة المحتلة.

وقال مصادر محلية: "إن ثلاثة من المستوطنين المسلحين هاجموا المواطن محمد خالد كعابنة (70 عاما) أثناء رعيه أغنامه في أرض الرعوية في منطقة عرب المليحات بطريق المعرجات، واعتدوا عليه بالضرب.

وأضافت المصادر: "أن المستوطنين هددوا المواطن كعابنة بالسلاح لمغادرة المرعى الذي يتواجد فيه".

جدير ذكره أن المستوطنون المتطرفون يقومون في الأيام الأخيرة، بالاعتداء على رعاة الأغنام في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.