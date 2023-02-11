مستوطنون يعتدون على راعي أغنام غرب مدينة أريحا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:32 م
11 فبراير 2023
صورة أرشيفية لمستوطنون بأريحا.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

اعتدى مستوطنون متطرفون، اليوم السبت، على راعي أغنام أثناء رعيه أغنامه، في منطقة المعرجات غرب أريحا بالضفة المحتلة.

وقال مصادر محلية: "إن ثلاثة من المستوطنين المسلحين هاجموا المواطن محمد خالد كعابنة (70 عاما) أثناء رعيه أغنامه في أرض الرعوية في منطقة عرب المليحات بطريق المعرجات، واعتدوا عليه بالضرب.

وأضافت المصادر: "أن المستوطنين هددوا المواطن كعابنة بالسلاح لمغادرة المرعى الذي يتواجد فيه".

جدير ذكره أن المستوطنون المتطرفون يقومون في الأيام الأخيرة، بالاعتداء على رعاة الأغنام في منطقة المعرجات، شمال غرب أريحا.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات