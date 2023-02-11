بالفيديو الجراد يغزو مباراة نادي النصر والوحدة السعودي ..!

الجراد يغزو مباراة نادي النصر والوحدة السعودي يوم الخميس الماضي ، عنوان انتشر كالهشيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مرفقاً بفيديوهات لانتشار الجراد ، لتسارع المملكة السعودية بإصدار بيان توضيحي حول انتشار الجراد في الملعب .

الجراد بملعب الشرائع في لقاء النصر والوحدة #الديربي pic.twitter.com/qix4azWU4L — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) February 10, 2023

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية "وقاء"، أصدر بياناً قال فيه "ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى الجخاخ أو الجراد النطاط وهي حشرة من جنس الجنادب (blue-winged grasshopper) تنتمي للأسرة الجرادية (Acrididae)، واسمها العلمي (Oedipoda caerulescanes)".

وتابع البيان "هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبيا من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك وأنه ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، وعادة توجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء".

وبيّن المركز أن "هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة، وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان".

رواد مواقع التواصل قالوا أن الجراد انتشر في المباراة التي أحرز فيها نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول "سوبر هاتريك" بعد انضمامه إلى نادي "النصر" السعودي"، وذلك في الجولة الـ16 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.