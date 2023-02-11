بالصور المنخفض يلفظ 3 أنواع من الأسماك لشـــاطئ غزة وسط انخفاض أسعارها !

قال نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، اليوم السبت 11 فبراير 2023: إن شباك الصيادين اصطادت 3 أنواع من الأسماك بعد انتهاء المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب الأراضي الفلسطينية الاثنين الماضي وحتى الخميس الماضية.

وأوضح عياش في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن أكثر أصناف الأسماك اصطياداً بعد المنخفض الأخير هي "السردين أولا، ثم الطرخون ثانياً، وكميات قليلة من الغزلان"، الأمر الذي أدى إلى انخفاض على أسعارها في الأسواق وباتت في متناول الجميع، أما الأسماك المعروضة غير المصطادة في الأيام الأخير تبقى أسعارها كما هي.

وأشار إلى أن سعر كيلو سمك "الطرخون والسردين" انخفض من 17إلى 10و12 شيكلاً، أما سعر صنف "الغزلان" انخفض من 30 -20شيكلاً بعد المنخفض الجوي الأخير.

ونوه إلى أن أول يومين صيد بعد المنخفض الأخير نالت رضى معظم الصيادين، كونهم اصطادوا كميات وفيرة عوضت شيئاً قليلاً من الأيام والأسابيع السابقة التي مر بها الصيادون، مشيراً إلى أن نسبة الاقبال على شراء الأسماك عالياً خاصة على "السردين" مع انخفاض الأسعار.

وتعدّ المنخفضات الجوية من العوامل المهمة في جلب الأسماك خاصة للغزِّيين، فهي إما أن تأتي وحدها إلى مناطق قريبة من الشاطئ، أو تذهب بعيدًا ويضطر الصيادون إلى اللحاق بها ما يعرضهم لمخاطر ملاحقتهم بزوارق بحرية الاحتلال وإطلاق النيران صوبهم.

وفي العادة يتمكن صيادو قطاع غزة من صيد كميات كبيرة من الأسماء بعد انحسار المنخفضات الجوية، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها، وإنعاش أسواقها.

صور بعدسة فلسطين اليوم للسمك بعد المنخفض

























