عامان من الأسر والمعاناة.. الأسير مناضل انفيعات أحد أبطال نفق الحرية

نشر إعلام الضفة اليوم السبت 11/2/2023 ، سيرة ذاتية للأسير مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات (28 عاماً) أحد أبطال نفق الحرية بعد مرور عامين على وجوده في سجون الاحتلال . فمن هو الأسير مناضل انفيعات :

الأسير مناضل يعقوب عبد الجبار انفيعات (28 عاماً)، من بلدة يعبد قضاء محافظة جنين المحتلة.

-اعتقلته قوات الاحتلال في 11-2-2020م، وحكم عليه بالسجن 30 شهراً، وفي 6-9-2021م.

- نجح الأسير المجاهد مناضل انفيعات برفقة الأسرى الأبطال محمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري وأيهم كممجي وزكريا زبيدي، بانتزاع حريتهم عبر عملية "نفق الحرية" الشهيرة، وفي 19-9-2021م.

-أعادت قوات الاحتلال اعتقاله برفقة الأسير أيهم كممجي بعد محاصرتهم شرق جنين، وفي 22-5-2022م، صدر عليه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام بالإضافة لغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيكل، ليصبح حكم الأسير مناضل 7 سنوات ونصف.

-الأسير مناضل لديه اعتقالات سابقة على خلفية انتمائه ونشاطه في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، وشقيقه قيصر اعتقلته قوات الاحتلال في 2-11-2021م، وحكمت عليه بالسجن لمدة 22 شهراً.