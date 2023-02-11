الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً جنوب جنين ويعيق تنقل المواطنين شمال غرب رام الله

نصبت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم السبت 11/2/2023 حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي جنين ونابلس، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري، وسيرت آلياتها في محيط قرى وبلدات جبع ومسلية والزبابدة، كما نشرت قناصة داخل موقع معسكر "ترسلة" المخلاة، جنوب جنين.

وأعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل المواطنين عند مدخل النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله، حيث احتجزت عددا من مركبات المواطنين، وفتشتها.

وتقوم قوات الاحتلال بين الحين والآخر بإغلاق البوابة الحديدية التي وضعتها على مدخل قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية، وتمنع المواطنين من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها.