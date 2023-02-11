تناول كوب صغير من الفراولة يوميا يشكل مفاجئة لمرضى القلب

كشفت دراسة حديثة أن تناول كوب صغير من الفراولة يوميا، يمكن أن يحسّن من صحة القلب وفقا لمؤشر Global Burden of Disease.

أظهرت الدراسة أن اتباع نظام غذائي لا يتضمن تناول الفاكهة، من بين عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري" وفقا للبروفيسور في معهد ليلينوي للتكنولوجيا، بريت بيرتون فريمان

وبين البروفيسور"تناول كوب من الفراولة يوميا قد يظهر آثارا مفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية".

تشير الدراسة إلى أن فوائد تناول الفراولة تشمل، تخفيض الكوليسترول السيء، وزيادة قوة الأوعية الدموية ومرونتها، وخفض السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات.

قالت الأستاذة المساعدة في جامعة نيفادا في لاس فيغاس، الدكتورة أربيتا باسو، إن دراسة أجريت على 33 بالغا، يعانون من السمنة، أظهرت أن تناول كوبين ونصف من الفراولة يوميا، أدى إلى تحسن كبير في مقاومة الأنسولين.

أوضحت باسو أن "دراستنا تدعم الفرضية القائلة بأن استهلاك الفراولة يمكن أن يحسن مخاطر استقلاب القلب".

أكدت باسو إنه من المهم اعتماد الفراولة كـ"دواء" للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين.