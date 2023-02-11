سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 11-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويمكن الان لجميع زائري مقالتنا من الاطلاع على أسعار الذهب في سوريا الجديدة في التعاملات بالأسواق حيث قام فريق فلسطين اليوم الاخباري أيضا في نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل تعميم الفائدة ، ونحن نكرر ذلك يوميا إذ تتغير الأسعار كل 24 ساعة تارة ترتفع وتنخفض .

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 11-2-2023

سعر غرام الذهب 21 في الحسكة اليوم السبت ، شراء : 344,000 ، مبيع: 354,000 ليرة

سعر غرام الذهب 21 في حلب اليوم السبت ، شراء: 373,000 ، مبيع: 378,000 ليرة

سعر غرام الذهب 21 في ادلب اليوم السبت ، شراء: 339,000 ، مبيع: 354,000 ليرة

سعر غرام الذهب 21 في دمشق اليوم السبت ، شراء: 373,000 ، مبيع : 378,000 ليرة

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 420,571 شراء 420,000

عيار 22 بيع 385,524 شراء 385,000

عيار 21 بيع 368,000 شراء 367,500

عيار 18 بيع 315,429 شراء 315,000

عيار 14 بيع 245,333 شراء 245,000

عيار 12 بيع 210,286 شراء 210,000

الاونصة بيع 13,079,771 شراء 13,062,000

الجنيه الذهب بيع 2,944,000 شراء 2,940,000

الكيلو بيع 420,571,429 شراء 420,000,000

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 150,791 ليرة $60.02

سعر الذهب عيار 22 138,226 ليرة $55.02

اسعار الذهب عيار 21 131,945 ليرة $52.52

اسعار الذهب عيار 18 113,095 ليرة $45.01

سعر الذهب عيار 14 87,962 ليرة $35.01

سعر الذهب عيار 12 75,395 ليرة $30.01

اسعار أوقية الذهب 4,689,598 ليرة $1,867

اسعار جنيه الذهب 1,055,562 ليرة $420.12

اسعار كيلو الذهب 150,790,933 ليرة $60,016

سعر الذهب في سوريا اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

ونواصل معكم ، حيث جاء في متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

10 فبراير 150,700 131,866 113,027 87,909 75,350

9 فبراير 150,356 131,565 112,769 87,708 75,178

8 فبراير 151,535 132,596 113,653 88,396 75,767

7 فبراير 151,171 132,278 113,380 88,184 75,586

6 فبراير 151,055 132,176 113,293 88,116 75,527

5 فبراير 150,651 131,823 112,990 87,880 75,325

4 فبراير 150,667 131,837 113,002 87,889 75,333

3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356

2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250

1 فبراير 157,812 138,088 118,361 92,057 78,906

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح تفاصيل سعر غرام الذهب في سوريا اليوم السبت 11-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .