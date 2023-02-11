كهرباء غزة : الوضع الحالي لجدول الكهـــرباء مؤقت



أعلن محمد ثابت مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء اليوم السبت 11/2/2023 الوضع الحالي لجدول الكهرباء مؤقت بسبب دخول المنطقة تحت تأثير تقلبات جوية، وهناك تقطع للخطوط في أثناء المنخفض السابق وتم إصلاحها مؤخراً.

وقال ثابت خلال تصريحات لإذاعة صوت الأقصى إن لدينا مشكلة طلب كبيرة للطاقة، والمتوفر عندنا أمام الطلب يعد قليلاً، وموضحاً أن هذا الأمر انعكس على جدول الكهرباء بسبب شح ما لدينا من طاقة وبسبب الطلب الكبير في الشتاء.

وتابع "نحن حاليًا في وضع صعب وفي ذروة فصل الشتاء، فهناك احتياج كبير للكهرباء والعجز كبير لأن الطلب كبير بسبب برودة الشتاء".

وأكد ثابت أن ما هو متوفر لدينا نصف احتياج الطاقة التي يحتاجها قطاع غزة، ونحن نوزع الطاقة وليست مسؤوليتنا توفير الطاقة، ونحن بشكل عام في القطاع نعيش أوضاعاً سياسية واقتصادية صعبة.

وبين أنه لولا منحة الوقود القطري كانت الظروف في موضوع الطاقة ستكون أقسى من الوضع الحالي بكثير، ولولا المنحة القطرية كان سيكون الجدول في أحسن الحالات ساعتين في اليوم وفقط.