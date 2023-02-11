في أعقاب عملية القدس…الاحــــتلال يرفع حالة التأهب في الضفة الغربية

رفعت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم السبت 11/2/2023 ، مستوى التأهب في الضفة الغربية إلى الدرجة القصوى، في أعقاب عملية القدس البطولية التي أدت إلى مقتل مستوطنين وإصابة 7 آخرين

أصدرت قوات الاحتلال تعليمات للقوات في الضفة الغربية برفع مستوى اليقظة خشية عمليات مستوحاة من العمليات الأخيرة" وفقا لقناة كان .

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت قرر فرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيًا من سكان مدينة القدس ، في حين أصدر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعليماته لبدء عملية "السور الواقي 2".

وتأتي هذه الإجراءات بعد ساعات قليلة من تنفيذ الشهيد البطل حسين قراقع 31 عاماَ عملية دهس بطولية في القدس المحتلة أدت لمقتل مستوطنين اثنين، وإصابة 7 آخرين بجروح بين خطيرة ومتوسطة