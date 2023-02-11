قناة عبرية تزعم: المقاومة بغزة تدفع سكان القدس لتنفيذ عمليات

زعمت القناة 13 العبرية، "أن هناك حقيقة يجب أن يفهمها الجميع بأن فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، تدفع سكان القدس لتنفيذ عمليات، مشيرةً إلى أنهم يستغلون وضعهم المدني الغير عادي".

وأضافت القناة العبرية، بقولها: " أن الأمر يتعلق بالأشخاص الفلسطينيين الذين يحملون الهوية "الإسرائيلية" ويتنقلون بكل حرية في القدس".

وأوضحت، أنه تعمل المنظومة الأمنية الصهيونية في هذا الوضع بالعادة على معلومات استخبارية دقيقة، بحيث تركز العمل بشكل خاص ضد التهديدات المحتملة الوقوع.

وتشير التقديرات الأمنية، إلى أن الانتقال من استراتيجية هدم منزل إلى منزل لن يأتي بالنتيجة المرجوة، ولكنه سيؤدي فقط إلى إشعال النار في القدس وإثارة الأوضاع.

وذكرت المنظومة الأمنية الصهيونية، أن كل الإجراءات التي ستتخذها المؤسسة في الميدان ستكون ضد منطقة القدس الشرقية وليس ضد غزة؛ حتى لا تدخل غزة في جولة قتال جديدة.

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية الصهيونية ​​تفكر في الضغط على أحياء شرقي القدس من خلال الاعتقالات وجمع الأسلحة وهدم منازل منفذي العمليات ومصادرة الأموال من عائلاتهم.