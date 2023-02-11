غير نمط حياتك لتجنب الإصابة بالسرطان

نشر موقع “indiatoday” ، بعض النصائح لتفادي الاصابة بالسرطان ، وذلك من خلال تغيير نمط الحياة والحصول على حياة صحية صحيحة .

وعن أبزر الطرق لتغيير نمط الحياة والحصول على حياة خالية من السرطان وضمان الصحة لابد من اتباع التعليمات التالية :

أولاً : انهاء التدخين بشكل كامل :

يحتوي التبغ على مواد ضارة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا ، وخاصة الرئتين والحلق والفم والمعدة والقولون والكلى وحتى البنكرياس، لها تأثير مباشر على خطر الإصابة بالسرطان.





ثانياً : الأشعة فوق البنفسجية

يمكن أن تؤثر أشعة الشمس فوق البنفسجية بشكل كبير على بشرتك. تتسبب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة في تلف خلايا الجلد عند تعرضها لفترة طويلة من الزمن أظهرت الدراسات أن الأشعة الضارة موجودة أيضًا في المصابيح الليلية ومصابيح الشمس.

لا يزال الأمر مثيرًا للجدل إذا كان الواقي من الشمس يمنع جميع أنواع سرطان الجلد ، ولكن لا يزال من الأفضل لك وضع واقي من الشمس أو واقي من الشمس كل يوم. ابق في الظل قدر الإمكان وتجنب أشعة الشمس في فترة الظهيرة قد يساعدك.





ثالثاً : وزن صحي

يمكن أن تؤدي زيادة السمنة من خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث وسرطان المخ وسرطان القولون وسرطان البنكرياس وسرطان الكبد وسرطان الغدة الدرقية وسرطان الكلى وسرطان المرارة. احصل على كمية صحية من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والألياف والدهون كل يوم لتحافظ على رطوبتك وتغذيتك.



