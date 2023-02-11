بالفيديو حقل زيتـــون في مقاطعة هاتاي التركية شاهـــــد على الزلزال المُدمر

أظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تم تصويرها عن طريق الجو، تأثيرات وأضرار الزلزال الكبير على الأراضي الزراعية، وتحديدا ما حصل لأحد حقول الزيتون بقرية تيبهان في مقاطعة هاتاي جنوبي تركيا.

وأوضحت الصور والفيديوهات حقل زيتون في مقاطعة هاتاي وقد انشطر إلى قسمين بفعل الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة الإثنين الماضي.

وبدوره، قال أحد سكان المنطقة: "استيقظنا في حدود الساعة الرابعة فجراً، على ضوضاء وحالة ذعر، ولم نعرف إن كان باستطاعتنا مغادرة المنزل والبقاء على قيد الحياة".

وأضاف المواطن: "لقد فقدنا الأمل ساعتها، وفي الصباح، عندما رأينا ما حدث، أدركنا أن هذه المنطقة هي بؤرة الزلزال".

وتابع قائلاً : "حتى الحجر والشجر لم يسلما من الزلزال، فقد بدت بصمات الكارثة واضحة في كل التفاصيل".

جدير ذكره أنه لا تزال تركيا ترزح تحت وطأة الكارثة الإنسانية التي حصلت بفعل الزلزال المدمر الذي ضربها بالإضافة للشمال السوري.