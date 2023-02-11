بدء الفصل الدراسي الثاني في كافة المدارس المصرية اليوم وتعليمات مهمة للطلبة

بدأ الفصل الدراسي الثاني اليوم السبت 11/2/2023 ، في كافة الأراضي المصرية ولجميع المراحل ، حيث توجه الطلبة لمقاعد الدراسة ، وسط تعليمات مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم للطلبة .

التعليمات والتي وجهتها وزارة التربية والتعليم للطلبة:

- الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وجاهزيتها لاستقبال الدراسة.

- التأكد من وصول الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس.

- الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومي، وبصفة خاصة في فترة بداية اليوم الدراسي – الفسحة - موعد انصراف الطلاب).

-المتابعة اليومية لحضور الطلاب بالمدارس، واستخدام كافة الوسائل التي تجعل من المدرسة بيئة جاذبة.

- الالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح، والتأكيد على غرس قيم المواطنة، وروح الولاء والانتماء للوطن.

- الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية، ويُحظر عقد أي امتحانات خلال شهر أبريل ( عدا امتحان الشهر المخصص لطلاب صفوف النقل على أن تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بدءًا من يوم السبت 6 مايو، وامتحانات طلاب الدبلومات الفنية بدءا من يوم السبت 27 مايو وامتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بدءا من يوم السبت الموافق 10 يونيو.

. إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات التعليمية والمديرية داخل المدارس، بشكل فعلي للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.

- متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس التابعة للمديريات والانتهاء من المرحلة الثالثة لليوم الرياضي 75% المقرر تطبيقها مع بداية الفصل الدراسي الثاني لتنفيذ يوم النشاط بعد تطبيق حصص المشاهدة.

- إعداد خطة للرحلات المدرسية للزيارة المشروعات القومية، والاهتمام بكافة الأنشطة والمسابقات المختلفة. وخاصة مسابقات التغير المناخي.

- يعقد الامتحان الشهري المخصص لطلاب صفوف النقل في المحتوى الدراسي الخاص بشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، والامتحان الخاص بمقررات شهر مارس خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل.

- حظر استخدام العقاب البدني للطلاب.

- متابعة تنفيذ خطط الأمن والسلامة وخاصة التعامل مع الكوارث الطبيعية (الزلازل السيول).

- إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول الصفوف النقل والشهادة الإعدادية، فور الانتهاء منها.