انزلاقات التربة في بيرو تودي بحياة 18 شخصاً وعدد من والجرحى والمفقودين

لقي 18 شخصاً مصرعهم 18، وأُصيب 17 آخرون فيما تبحث فرق الإنقاذ عن مفقودين آخرين جراء انهيارات وانزلاقات في التربة بسبب شدة الأمطار في البيرو.

وقتل 17 شخصاً في حوادث انزلاقات التربة، قبل أيام عدة، في منطقة ماريانو فالكارسيل في مقاطعة كامانا غرب مدينة أريكويبا، على بعد 840 كيلومتراً جنوب العاصمة البيروفية ليما.

كما قتل شخصاً آخر في منطقة خونين على بعد 310 كيلومترات شرق ليما، بعد انزلاق للتربة "في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة"، إثر الأمطار الغزيرة في المنطقة "، حسب المعهد نفسه.

وفي السياق، دُمرت منازل ومرافق صحية وطرق في منطقة أريكويبا خصوصاً، فيما علّق حاكم المنطقة قائلا: "إنه قد يكون عدد من عمال المناجم عالقين في مناجم ذهب انهارت".