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بالفيديو
شاب سوري يوثق لحظة انهيار المنزل خلال الزلزال
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:37 ص
11 فبراير 2023
شاب سوري يوثق لحظة انهيار المنزل خلال الزلزال
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