بالفيديو شاب سوري يوثق لحظة انهيار المنزل خلال الزلزال 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:37 ص
11 فبراير 2023
دمار المنزل.PNG
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شاب سوري يوثق لحظة انهيار المنزل خلال الزلزال 

 

 

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