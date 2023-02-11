ارتفاع الضحايا الفلسطينيين من الزلزال في تركيا وسوريا إلى"83"

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم السبت 11/2/2023 ارتفاع عدد الشهداء من ابناء شعبنا في سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الى 83 شهيداً ، بعد وفاة سيدة وابنتها في مدينة انطاكيا التركية.

وكان فائد مصطفى سفير فلسطين في تركيا ، أعلن مساء أمس الجمعة، عن وفاة فاتن غازي حسين صوالحة (48 عاما)، وابنتها (21 عاما)، جراء الزلزال في مدينة انطاكيا.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أعلنت في وقت سابق من اليوم، وفاة كل من: هدى سويد، وهيثم سويد، ومحمد سويد، وعامر دخل الله، في انطاكيا، وكانوا جميعهم يعيشون في مخيم درعا للاجئين في سوريا، قبل انتقالهم إلى تركيا.

والليلة الماضية، أعلنت الخارجية، أنه تم تأكيد وفاة عائشة باكير، وعبد الله باكير، وعبد المعين باكير، في مدينة انطاكيا، علما أنهم من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا في سوريا، وانتقلوا للعيش في تركيا.

ورجحت "الخارجية" ارتفاع عدد الضحايا من أبناء شعبنا بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

وكانت طواقم الإنقاذ قد تمكنت، يوم أمس الخميس، من انتشال جثة الطبيب يوسف مجدي درابية من قطاع غزة، في مدينة أنطاكيا التركية، بعد فقدان أثره لمدة ثلاثة أيام متواصلة جراء الزلزال، بحسب ما أفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.