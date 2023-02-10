سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11-2-2023 ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، والذي ارتفع في تعاملات اليوم السبت، بعد عودته للارتفاع، حيث سجل الذهب عيار 21 اليوم سعر 1725 جنيه ا.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم، يسجل 1971 جنيها بعد ارتفاع جرام الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر

ووصل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 10، يسجل 1725 جنيها بعد ارتفاع جرام الذهب.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في مصر

وبلغ سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الجمعة 10 فبراير 2023، يسجل 1478 جنيها بعد ارتفاع جرام الذهب.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 10فبراير 2023، يسجل 13800 جنيها.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في مصر

وبلغ سعر أونصة الذهب الجمعة 1885 دولارا أمريكيا.