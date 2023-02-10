سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 11-2-2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة، والذي ارتفع في التعاملات المالية، أمام الليرة السورية في السوق السوداء.

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 11-2-2023

وارتفع سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 11 فبراير 2023، في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، حيث وصلت إلى 7250 ليرة للشراء، مقابل 7350 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

سعر اليورو اليوم الجمعة في سوريا

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة، 7808 ليرة للشراء، و 7921 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم الجمعة، 383 ليرة سورية عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 390 ليرة سورية.