سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 11-2-2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة، والذي ارتفع في التعاملات المالية، أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء.

سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 11-2-2023

ووصل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى مستوى 65.000 ليرة للشراء، و 64.500 ليرة للبيع مقابل الدولار.

سعر الدولار اليوم الجمعة في صيرفة

وسجل سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، حيث وصل إلى 43.600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الجمعة في لبنان

وبلغ سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم، إلى مستوى 16.121.39 ليرة لبنانية.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0740 دولار أمريكي.