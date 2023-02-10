مزاد علني لقميص ميسي لصالح ضحايا زلزال تركيا المدمر

أعلن ميريح ديمير لاعب كرة القدم التركي، اليوم الجمعة، طرح قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مزاد علني إلكتروني لجمع التبرعات لضحايا زلزال تركيا المدمر.

وقال ديمير في تغريدة عبر "تويتر"، إن "قميص ميسي الذي ارتداه في إحدى المباريات والموقع منه شخصيا مطروح في مزاد علني".

وأضاف أن "جميع عائدات البيع سيتم التبرع بها لجمعية ’أحباب’ التركية (غير حكومية) لاستخدامها في منطقة الزلزال".

وأشار ديميرال أن المزاد "سيغلق غدا السبت عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، حيث يمكن تقديم العروض عبر تويتر والبريد الإلكتروني" للاعب، حسب التغريدة.