حملة أغيثوهم.. تبرعات فلسطينية لدعم منكوبي الزلازل بسوريا وتركيا

أفاد وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، مساء اليوم الجمعة، بأن حجم التبرعات التي تم جمعها بعد صلاة الجمعة اليوم بلغ 3 ملايين ونصف مليون شيكل، لدعم منكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.

وفي وقت سابق، أعلن البكري عن إطلاق حملة لإغاثة منكوبي الزلزال في سورية وتركيا تحت شعار "أغيثوهم".

وقال البكري في بيان صحفي، إن الوزارة الأوقاف بتنفيذ حملة لإغاثة منكوبي الزلزال في سورية وتركيا، من خلال جمع التبرعات في المساجد بعد صلاة الجمعة، أو من خلال التبرع لرقم حساب خاص بالحملة هو (حملة أغيثوهم/ بنك فلسطين- رقم الحساب 602879)، أو أرقام حسابات صندوق الزكاة الفلسطيني (البنك الإسلامي الفلسطيني / 1501700، البنك الإسلامي العربي / 1023023، بنك الصفا / 10003099).

ودعا البكري، أبناء شعبنا للمشاركة في هذه الحملة وفق إمكانياتهم، لمساندة إخواننا في سورية وتركيا، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعانون منها نتيجة الزلزال.

وأوضح أن وزارة الأوقاف ستتبرع بمبلغ 100 ألف دولار لصالح الحملة، "وشُكِّلت لجنة لترتيب إيصال التبرعات من خلال سفارتي فلسطين في سورية وتركيا، وفق الإجراءات القانونية المتبعة".